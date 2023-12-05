Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лутон Таун
Сегодня
23:15 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|15-й тур
12:43, 5 декабря 2023Спорт

Названы лучшие упражнения при отсутствии сил

Men Today посоветовал ходить и заниматься йогой при отсутствии сил

Фото: Unsplash

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения при отсутствии сил. Материал доступен на сайте издания.

Издание советует заниматься ходьбой в течение 30 минут в энергичном темпе, так как подобная тренировка может поднять уровень энергии. Отмечается, что ходьба повышает тонус за счет выделения в организме гормонов, похожих на эндорфины.

Другим вариантом может стать йога. Для начала можно сделать планку. Следующим упражнением станет кобра, для которого нужно лечь животом вниз, приподнять корпус, опираясь на ладонях, и тянуть грудь вверх. Последней станет поза «собака мордой вниз», при которой из положения стоя нужно опуститься вниз и положить ладони на коврик, прижав пятки к полу.

2 декабря фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала три упражнения, которые ускоряют потерю веса. Для начала специалист посоветовала выполнить махи гирей. Следующим упражнением станут приседания с гирей. Последним упражнением эксперт назвала румынскую становую тягу с гирями.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «К сожалению, он прав» В Германии признали успех Путина и усиление позиций России в ходе СВО

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Крупнейший клад славянских монет XI века обнаружили в Германии

      В Верховной Раде спрогнозировали переход США к кредитным отношениям с Киевом

      Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 благополучно приземлился

      В СПЧ предложили создать центры для детей мигрантов в мегаполисах

      В России нарастят выпуск бронежилетов для СВО

      В Киеве узнали о желании США замять тему со вступлением Украины в НАТО

      Расправившихся с подростком в Иркутске россиян отправили в СИЗО

      В Петербурге массовую драку с участием рабочих в спецовках сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости