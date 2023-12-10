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01:01, 10 декабря 2023Мир

Названа самая несчастная страна ЕС

Евростат: Болгария является самой несчастной страной в Евросоюзе

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Болгария признана самой несчастной страной, входящей в состав Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского статистического агентства Евростат, их приводит The Independent.

Уточняется, что болгары оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов из десяти. Кроме того, немцы также оказались не слишком довольны жизнью, оценив ее на 6,5 баллов. При этом часть из них пожаловались на тревогу и апатию.

Согласно исследованию, самые счастливые люди живут в Австрии, они оценили уровень удовлетворения на восемь балов. Кроме того, высокие показатели также были зафиксированы в Румынии, Польше и Финляндии. Они разделили второе место, набрав по 7,7 баллов.

Ранее стало известно, жители каких стран Евросоюза работают меньше всех. Первое место заняли финны, второе — французы, а третье досталось шведам.

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      Марина Совина
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