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03:07, 10 декабря 2023Силовые структуры

ОМОН нагрянул в гей-клуб Екатеринбурга во время тематической вечеринки

ОМОН ворвался в гей-клуб Екатеринбурга Fame во время тематической вечеринки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В екатеринбургском гей-клубе Fame сотрудники полиции провели профилактический рейд с привлечением ОМОН. Об этом сообщает Ura.ru.

Полицейские ворвались в заведение во время тематической вечеринки. У посетителей проверяют документы и переписывают данные. Член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев рассказал изданию, что в клубе как минимум изымут немаркированную алкогольную продукцию. Он также уточнил, что рейд проводился «по сообщениям неравнодушных граждан».

30 ноября Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в стране.

После этого стало известно, что старейший гей-клуб Санкт-Петербурга и одно из старейших подобных заведений в России «Центральная станция» закрылся. Причиной этого стало то, что Международное движение ЛГБТ признали экстремистским и запретили в РФ.

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      Марина Совина
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