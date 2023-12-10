ОМОН нагрянул в гей-клуб Екатеринбурга во время тематической вечеринки

ОМОН ворвался в гей-клуб Екатеринбурга Fame во время тематической вечеринки

В екатеринбургском гей-клубе Fame сотрудники полиции провели профилактический рейд с привлечением ОМОН. Об этом сообщает Ura.ru.

Полицейские ворвались в заведение во время тематической вечеринки. У посетителей проверяют документы и переписывают данные. Член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев рассказал изданию, что в клубе как минимум изымут немаркированную алкогольную продукцию. Он также уточнил, что рейд проводился «по сообщениям неравнодушных граждан».

30 ноября Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в стране.

После этого стало известно, что старейший гей-клуб Санкт-Петербурга и одно из старейших подобных заведений в России «Центральная станция» закрылся. Причиной этого стало то, что Международное движение ЛГБТ признали экстремистским и запретили в РФ.