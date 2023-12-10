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18:00, 10 декабря 2023Мир

Премьер Израиля прервал заседание из-за разговора с Путиным. Почему он оказался недоволен позицией России?

Нетаньяху прервал заседание кабмина для переговоров с президентом РФ Путиным

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Ради этого ему пришлось покинуть заседание правительства. В центре разговора двух лидеров была ситуация в секторе Газа. Они также обсудили эвакуацию граждан из палестинского анклава.

Нетаньяху выразил недовольство оценкой со стороны России действий Израиля

Израильские СМИ сообщили, что разговор Путина и Нетаньяху длился около 50 минут: премьер Израиля вернулся на заседание правительства лишь под его конец.

Кроме того, отмечалось, что Нетаньяху выразил Путину недовольство по поводу позиции Москвы касательно действий Тель-Авива. Речь идет о позиции России в ООН и на других международных площадках. Премьер Израиля также раскритиковал «опасное сотрудничество между Россией и Ираном».

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Поводом для недовольства Нетаньяху, вероятно, послужило высказывание первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского. Он заявил об увеличении числа военных преступлений Израиля.

«Военные преступления идут по нарастающей — в последние дни распространилась шокирующая информация о планах Израиля по затоплению подземных сооружений в секторе Газа морской водой. Такой шаг, в случае его принятия, будет являться очевидным военным преступлением», — подчеркнул дипломат.

В Кремле заявили, что стороны обсудили ситуацию в Газе

В центре внимания разговора Путина и Нетаньяху была ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа, сообщил Кремль. Отмечается, что российский лидер занял принципиальную позицию неприятия терроризма во всех его проявлениях. Российская сторона также выразила готовность оказывать содействие в «целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта».

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«Кроме того, выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян», — говорится в сообщении.

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