Роднина оценила решение МОК по допуску России к Олимпиаде

Ирина Роднина назвала нереальными условия МОК по допуску России к Олимпиаде-2024

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску страны к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Не вижу повода для радости. МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры», — заявила Роднина. Она назвала условия нереальными и посчитала, что на соревнования поедут лишь атлеты, которые не будут претендовать на медали.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

