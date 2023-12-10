Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в Кубке мира

Российские гимнасты отказались от участия в этапах Кубка мира из-за критерий FIG

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что отечественные спортсмены отказались от участия в этапах Кубка мира. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист подчеркнула, что гимнасты будут пропускать соревнования до тех пор, пока Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит критерии допуска россиян. «Они предлагают нам практически отказаться от своей страны. Не знаю, что должно случиться, чтобы они поменяли условия», — посчитала она.

10 ноября FIG раскрыла условия допуска россиян на международные турниры. У членов команды не должно быть связей с армией или силовыми ведомствами, они не должны выступать в поддержку спецоперации. Кроме того, форма спортсменов должна быть светло-синего цвета, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми, а музыкальное сопровождение не должно намекать на национальную принадлежность.

Российские гимнасты не принимали участия в турнирах с марта 2022 года из-за санкций FIG.