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19:26, 10 декабря 2023Россия

Кадыров показал работу аэроразведки БПЛА

Глава Чечни Кадыров показал работу аэроразведки БПЛА на кременском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал работу аэроразведки БПЛА на кременском направлении. Видео он опубликовал в своем канале в Telegram.

«Кременское направление. В зоне своей ответственности легендарная группа "Аида" спецназа "АХМАТ" под руководством отважного и самого реального "Охотника" за украинскими нацистами ежедневно, ежечасно не дает покоя врагам в их же логове», — заявил Кадыров.

Как отметил глава Чечни, аэроразведка БПЛА эффективно фиксирует движения на позициях украинской армии. По его словам, несмотря на мороз, российские беспилотники «в полном вооружении гранатами и ВОГами кладут предновогодние подарки аккуратно в цель». Кадыров добавил, что группы «Аида» наносят удары как по солдатам, так и по сооружениям, в которых они скрываются.

Ранее Кадыров рассказал о тактике спецназа «Ахмат» в зоне спецоперации. По его словам, отряд «Охотника», входящий в «Ахмат», демонстрирует хорошие результаты, благодаря выработанной тактике обстрела минометами опорных пунктов украинских войск и последующей охоты с помощью дронов и тепловизоров.

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      Олег Давыдов
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