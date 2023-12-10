Глава Чечни Кадыров показал работу аэроразведки БПЛА на кременском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал работу аэроразведки БПЛА на кременском направлении. Видео он опубликовал в своем канале в Telegram.

«Кременское направление. В зоне своей ответственности легендарная группа "Аида" спецназа "АХМАТ" под руководством отважного и самого реального "Охотника" за украинскими нацистами ежедневно, ежечасно не дает покоя врагам в их же логове», — заявил Кадыров.

Как отметил глава Чечни, аэроразведка БПЛА эффективно фиксирует движения на позициях украинской армии. По его словам, несмотря на мороз, российские беспилотники «в полном вооружении гранатами и ВОГами кладут предновогодние подарки аккуратно в цель». Кадыров добавил, что группы «Аида» наносят удары как по солдатам, так и по сооружениям, в которых они скрываются.

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Ранее Кадыров рассказал о тактике спецназа «Ахмат» в зоне спецоперации. По его словам, отряд «Охотника», входящий в «Ахмат», демонстрирует хорошие результаты, благодаря выработанной тактике обстрела минометами опорных пунктов украинских войск и последующей охоты с помощью дронов и тепловизоров.

