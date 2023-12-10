Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:34, 10 декабря 2023Бывший СССР

В Белом доме сообщили о заканчивающихся средствах на помощь Украине

Белый дом: у США осталось около миллиарда на восполнение запасов вооружений

Фото: Al Drago / Reuters

У США осталось около миллиарда долларов на восполнение собственных запасов вооружений. О заканчивающихся средствах на помощь Украине в интервью CBS сообщила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

«С точки зрения бюджета, у нас осталось около миллиарда долларов на пополнение собственного арсенала. Все сводится к политическому решению. Стоит ли нам рисковать собственной безопасностью, поскольку ситуация в мире становится сложнее?» — отметила глава управления Белого дома.

Материалы по теме:
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
7 сентября 2023
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте. Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
5 декабря 2023

По ее мнению, Вашингтон не должен выбирать между обеспечением собственной боеготовности и финансированием Киева. «Конгресс просто должен гарантировать, что мы сможем обеспечить нашу национальную безопасность, одновременно поддерживая наших союзников, таких как Украина», — подчеркнула Янг.

При этом сотрудница Белого дома обратила внимание на тот факт, что большая часть выделенных Киеву средств остается в Соединенных штатах. «Наша оборонная промышленность получает большую часть этих средств, чтобы создавать больше арсенала, а это означает создание высокооплачиваемых рабочих мест для жителей США», — считает глава управления.

Ранее Янг заявила, что У Вашингтона практически закончились время и средства на помощь Украине. По ее словам, без действий Конгресса к концу года у Вашингтона закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины.

До этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх также признала, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже кончаются.

Что думаешь? Оцени!
      Асель Минбаева
      Обсудить
      Последние новости

      СБУ ответила Илону Маску на вопрос об аресте американца. Миллиардер требовал объяснений от Зеленского

      В Белом доме сообщили о заканчивающихся средствах на помощь Украине

      Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в Кубке мира

      Нобелевскую премию мира вручили находящейся в тюрьме иранской правозащитнице

      Зеленский посетил инаугурацию Милея и пожелал ему удивить мир

      В США назвали условие окончания конфликта России и Украины

      В российском регионе тигр растерзал собаку на глазах у хозяина

      Судью матча «Динамо» назвали свистуном

      В России ответили на обвинения Шольца в адрес Путина из-за цен на газ

      Кадыров показал работу аэроразведки БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости