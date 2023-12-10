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12:47, 10 декабря 2023Спорт

Загитова оценила популярность фигурного катания

Загитова: фигурное катание является одним из самых популярных видов спорта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила популярность фигурного катания. Ее слова приводит РИА Новости.

Загитова заявила, что фигурное катание является одним из самых популярных видов спорта. «Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс [на ГУМ-катке], но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него», — поделилась она.

Ранее Загитова одной фразой раскрыла секрет чемпионства в спорте. «Тренироваться и не пить!» — заявила спортсменка, отвечая на вопрос о том, что нужно делать, чтобы побеждать.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Чемпионка России, Европы и мира работает ведущей в телевизионном шоу «Ледниковый период» и учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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