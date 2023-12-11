Европе предрекли первую после пандемии рецессию

Bloomberg: экономика еврозоны сократится на 0,1 % к концу года

К концу 2023 года экономика еврозоны сократится еще на 0,1 процента после аналогичного падения по итогам третьего квартала. Таким образом, местный ВВП столкнется со вторым подряд квартальным снижением и с первой после пандемии коронавируса рецессией, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса аналитиков.

Постепенное восстановление экономики еврозоны, как ожидается, произойдет на раньше 2024 года. На подобную динамику повлияют ряд факторов, включая сохраняющиеся проблемы с производством в Германии, считающейся крупнейшей экономикой региона, уточнили эксперты. Согласно их прогнозу, ВВП ФРГ по итогам четвертого квартала сократится на 0,2 процента после падения на 0,1 процента в июле-сентябре.

По мнению экспертов, со спадом столкнутся и другие ведущие страны еврозоны. Так, аналитики предрекли Италии нулевые темпы экономического роста к концу 2023 года, а Франции — падение ВВП на 0,1 процента. При этом эксперты полагают, что инфляция в еврозоне не приблизится вплотную к целевому показателю Европейского Центробанка в 2 процента годовых раньше сентября 2024 года.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) сообщило о столкновении экономики Германии с серьезной проблемой. По итогам третьего квартала объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 3,8 процента в годовом выражении.

При этом кризис усилился в октябре. Так, по итогам второго месяца осени объемы производства машин и оборудования упали на 13,5 процента в сравнении с сентябрьским значением, а совокупный спрос на производственные заказы в ФРГ за это время снизился на 3,7 процента.