Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:40, 11 декабря 2023Экономика

Европе предрекли первую после пандемии рецессию

Bloomberg: экономика еврозоны сократится на 0,1 % к концу года

Фото: Reuters

К концу 2023 года экономика еврозоны сократится еще на 0,1 процента после аналогичного падения по итогам третьего квартала. Таким образом, местный ВВП столкнется со вторым подряд квартальным снижением и с первой после пандемии коронавируса рецессией, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса аналитиков.

Постепенное восстановление экономики еврозоны, как ожидается, произойдет на раньше 2024 года. На подобную динамику повлияют ряд факторов, включая сохраняющиеся проблемы с производством в Германии, считающейся крупнейшей экономикой региона, уточнили эксперты. Согласно их прогнозу, ВВП ФРГ по итогам четвертого квартала сократится на 0,2 процента после падения на 0,1 процента в июле-сентябре.

По мнению экспертов, со спадом столкнутся и другие ведущие страны еврозоны. Так, аналитики предрекли Италии нулевые темпы экономического роста к концу 2023 года, а Франции — падение ВВП на 0,1 процента. При этом эксперты полагают, что инфляция в еврозоне не приблизится вплотную к целевому показателю Европейского Центробанка в 2 процента годовых раньше сентября 2024 года.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) сообщило о столкновении экономики Германии с серьезной проблемой. По итогам третьего квартала объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 3,8 процента в годовом выражении.

При этом кризис усилился в октябре. Так, по итогам второго месяца осени объемы производства машин и оборудования упали на 13,5 процента в сравнении с сентябрьским значением, а совокупный спрос на производственные заказы в ФРГ за это время снизился на 3,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Российская разведка доложила о планах Запада заменить Зеленского. Кто может возглавить Украину вместо него?

      Путин ввел массовую выплату только для живущих вне Москвы

      В Чечне пожаловались не нехватку денег в бюджете

      Стали известны детали поездки Путина в один из российских регионов

      Кучма прокомментировал отказ Сената США передать помощь Украине

      В Киргизии сообщили о зарождении своего военно-промышленного комплекса

      ЕК подтвердила согласование законодательства по активам России

      Популярный российский блогер объяснил причину отказа от платьев и юбок

      Следователи показали видео с задержанным за подрыв мопеда в Феодосии

      В России оценили медийный эффект поставок зерна в Африку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости