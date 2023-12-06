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12:01, 6 декабря 2023Экономика

Крупнейшая экономика Европы столкнулась с усилением кризиса

Destatis: производство машин и оборудования в Германии упало на 13,5 % в октябре

Фото: Maria Krasnova / Unsplash

По итогам октября 2023 года объемы производства машин и оборудования в Германии упали на 13,5 процента в сравнении с сентябрьским значением. Об усилении промышленного кризиса крупнейшей экономики еврозоны сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В целом в октябре спрос на производственные заказы в Германии сократился на 3,7 процента в сравнении с сентябрем, хотя опрошенные агентством экономисты прогнозировали прирост показателя на 0,2 процента. При этом спад был зафиксирован не во всех отраслях немецкой промышленности. Так, по итогам второго месяца осени число новых заказов в производстве транспортного оборудования, включая самолеты, корабли и поезда, выросло на 20,2 процента. Однако спад в отрасли машиностроения фактически свел на нет бурный рост в транспортном секторе, следует из данных статистического ведомства.

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Эксперты считают, что официальные данные по объемам промышленного производства в ФРГ свидетельствуют о слабом восстановлении немецкой экономики после пиковых отрезков энергетического кризиса. Проблем местным промышленникам добавляет и низкий уровень внешнего спроса на их продукцию, в том числе со стороны Китая, являющегося одним из крупнейших торговых партнеров Германии. На этом фоне аналитики прогнозируют еще одно квартальное падение объемов производства в стране на 0,1 процента по итогам октября-декабря.

О спаде производства в большинстве ключевых отраслей экономики ФРГ эксперты Destatis сообщали еще в конце ноября. Тогда они указали, что по итогам третьего квартала показатель в обрабатывающей промышленности сократился на 3,8 процента в годовом выражении. Схожие проблемы аналитики зафиксировали и в секторе энергоснабжения. На этом фоне суммарный объем немецкого экспорта по итогам июля-сентября сократился на 3,8 процента год к году, заключили в ведомстве.

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