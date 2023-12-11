ФСБ задержала участвовавших в «секс-операциях» диверсанток в Крыму

ФСБ раскрыла участие украинских диверсанток в «секс-операциях» в Крыму. Об этом сообщает RT на русском.

По словам военного корреспондента RT Мурада Газдиева, силовики задержали двух девушек. Кураторы отправили их в Крым и поручили соблазнять чиновников и военных, чтобы добыть информацию. Все время они были под наблюдением российских спецслужб. Отмечается, что диверсантки не смогли заполучить полезную информацию.

Ранее стало известно, что ФСБ в 2023 году разгромила в Крыму созданную под контролем западных кураторов разветвленную сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты и диверсии. Сотрудники ФСБ сорвали 14 диверсий в Крыму в 2023 году и обнаружили 15 тайников с оружием, которые подготовили Вооруженные силы Украины.