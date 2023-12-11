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11:39, 11 декабря 2023Россия

Комитет Госдумы одобрил уголовное наказание для добровольцев за ряд преступлений

Комитет ГД одобрил наказание добровольцев за преступления против военной службы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил ко второму чтению законопроект о распространении на добровольцев уголовной ответственности за ряд преступлений против военной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Согласно действующему законодательству, преступления против военной службы — те, что совершены военнослужащими, проходящими службу по призыву или контракту, а также теми, кто пребывает в запасе, во время прохождения военных сборов. Ответственность добровольцев за это не предусмотрена.

Парламентарии предлагают распространить на членов добровольческих формирований ряд положений статей Уголовного кодекса. В частности, наказывать за неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, а также за насильственные действие в отношении него. Помимо этого, предлагается наказывать добровольцев за самовольное оставление части или места службы, дезертирство, уклонение от исполнения обязанностей через симуляцию болезни, а также за порчу или утрату военного имущества или полное его уничтожение по неосторожности.

В законопроекте речь идет о деяниях, которые совершены в период мобилизации или военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта. В эти периоды на добровольцев также хотят распространить ответственность за нарушение правил обращения с оружием и предметами, которые представляют повышенную опасность для окружающих, и за нарушение правил вождения или эксплуатации машин.

Документ внесли в нижнюю палату парламента 10 ноября, 20 ноября его одобрили в первом чтении.

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      Анастасия Шейкина
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