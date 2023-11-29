Госдума одобрила законопроект об уголовном наказании для добровольцев

Законопроект об уголовном наказании добровольцев прошел первое чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об установлении уголовной ответственности добровольцев во время военной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен в нижнюю палату российского парламента в ноябре.

Документ предусматривает распространение ряда норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства на добровольцев. Речь, в частности, идет о таких преступлениях как неисполнение приказа, оказание сопротивления начальнику, самовольное оставление части или места службы, дезертирство и ряд других составов.

Действующее законодательство подразумевает в качестве субъекта всех указанных преступлений военнослужащих или лиц, проходящих военные сборы. Таким образом, совершение указанных деяний лицом, не состоящим в рядах Вооруженных сил России, не образует состава преступления. В пояснительной записке к документу указано, что добровольцы обеспечиваются наравне с военнослужащими и участвуют в боях вместе с солдатами Вооруженных сил России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объяснил необходимость привлечения большего числа военнослужащих к проведению спецоперации. По его словам, эта потребность возникла из-за применения в боевых действиях высокотехнологичного оружия. В рамках решения данной задачи в 2023 году было подготовлено более 93 тысяч специалистов, добавил он.