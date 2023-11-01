Российской армии потребовалось больше военных

Шойгу: армии РФ требуется больше военных из-за высокотехнологичного оружия в СВО

Российской армии требуется больше военных из-за применения высокотехнологичного оружия в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта», — сказал он.

По его словам, в рамках решения данной задачи в 2023 году было подготовлено более 93 тысяч специалистов. Из них более 25 тысяч человек предназначены для доукомплектования группировок войск и вновь формируемых соединений и частей.

Также в ходе селекторного совещания Шойгу сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО), по опыту работы в зоне проведения СВО, примерно за 20 дней может сбить все запланированные к поставке Киеву F-16.

В начале октября Шойгу заявил, что Россия формирует резервные полки. Численность военнослужащих одного полка может достигать двух с половиной тысяч человек. При этом, по словам Шойгу, уже создано девять таких полков.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин пояснил, что резервные полки, формирующиеся из контрактников и добровольцев, необходимы для выполнения ряда задач в зоне СВО, их, как правило, привлекают для усиления группировок.