В России назвали цель формирования резервных полков

Депутат Швыткин назвал целью резервных полков усиление группировок

Резервные полки, формирующиеся из контрактников и добровольцев, необходимы для выполнения ряда задач в зоне специальной военной операции (СВО). Их, как правило, привлекают для усиления группировок. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Наши подразделения, находящиеся в зоне боевых действий, сейчас ведут оборонительные бои, одновременно с этим где-то переходят к наступательным действиям. Но понятно, что люди не могут находиться там бесконечно. Иногда их отводят в тыловые районы для пополнения боеприпасов, для отдыха. На эти периоды резервные полки могут вставать на позиции», — объяснил Швыткин.

Также, по его словам, резервные полки могут быть использованы для усиления различных группировок в зависимости от поставленных задач. К примеру, их могут привлекать для выхода на определенный рубеж, где требуется дополнительное подразделение (усиление — прим. собеседника «Ленты.ру»).

«Также эти полки нужны на случай возможного прорыва противника. Эти подразделения могут либо не допустить прорыв, либо вовремя его устранить», — сказал депутат.

Он также добавил, что резервные полки формируются из контрактников и добровольцев — согласно приказу министра все добровольцы заключают контракт с Министерством обороны.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия формирует резервные полки. Численность военнослужащих одного полка может достигать двух с половиной тысяч человек. При этом, по словам Шойгу, уже создано девять таких полков.