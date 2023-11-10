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12:12, 10 ноября 2023Россия

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для добровольцев

В Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за преступления во время службы

Фото: Александр Река / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о распространении уголовной ответственности за преступления во время военной службы на добровольцев. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В пояснительной записке отмечается, что участники добровольческих формирований обеспечиваются вооружением, техникой и другими средствами, а также участвуют в боевых действиях наравне с военнослужащими Вооруженных сил России. При этом уголовная ответственность за отказ от выполнения боевых задач, утрату военного имущества, добровольную сдачу в плен для них отсутствует.

Законопроектом также предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, совершенные в период мобилизации, в военное время, а также в условиях ведения боевых действий.

Авторы документа подчеркивают, что проект также учитывает различия правового статуса военнослужащих и участников добровольческих формирований при распространении на них статей Уголовного кодекса о преступлениях против военной службы.

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о наказании добровольцев за намеренную порчу вооружения, военной техники и другого военного имущества во время исполнения своих обязанностей. 31 октября документ приняли в первом чтении.

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