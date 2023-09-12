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15:54, 12 сентября 2023Россия

В Госдуму внесли законопроект о наказании добровольцев за порчу оружия и техники

В Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за порчу военного имущества

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о наказании добровольцев за намеренную порчу вооружения, военной техники и другого военного имущества во время исполнения своих обязанностей. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Поправки в федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих» подготовили депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по обороне Андреем Картаполовым. В пояснительной записке подчеркивается, что участники добровольческих формирований наравне с остальными военнослужащими участвуют в боевых действиях, однако не несут материальной ответственности за утрату или умышленную порчу военного имущества.

В августе данный проект поддержала комиссия правительства России по законопроектной деятельности.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о присяге воинов-добровольцев и бойцов территориальной обороны под флагом России. Согласно документу, что приведению к присяге подлежат также и «другие лица», содействующие выполнению задач Вооруженных сил России и работники госпредприятий, созданных согласно закону об оружии и охранной деятельности.

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    Константин Лысяков
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