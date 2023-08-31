Кабмин поддержал проект о наказании добровольцев за порчу военного имущества

В кабмине поддержали проект о наказании добровольцев за порчу военного имущества

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому предлагается привлекать добровольцев к ответственности за причинении намеренного ущерба военного имущества. Об этом со ссылкой на проект отзыва кабмина пишет ТАСС .

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Там подчеркивается, что сейчас только военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России могут быть наказаны за «за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач». Аналогичных правил для тех, кто пребывает в добровольческих формированиях, не предусмотрено.

Однако, согласно закону «О статусе военнослужащих», добровольцев можно привлечь к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности за правонарушения в зависимости от степени их тяжести. В случае принятия закона будут установлены общие правила привлечения добровольцев к ответственности, говорится в отзыве кабмина.

Законопроект об ответственности добровольцев разработал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Парламентарий предложил внести поправки в закон «О материальной ответственности военнослужащих».

25 августа президент России Владимир Путин подписал указ о присяге воинов-добровольцев и бойцов территориальной обороны под флагом России. В документе указывается, что приведению к присяге подлежат также и «другие лица», содействующие выполнению задач Вооруженных сил России и работники госпредприятий, созданных согласно закону об оружии и охранной деятельности.