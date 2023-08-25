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14:44, 25 августа 2023Россия

Путин подписал указ о присяге добровольцев и бойцов теробороны

Путин подписал указ о присяге добровольцев и бойцов теробороны под флагом РФ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о присяге воинов-добровольцев и бойцов территориальной обороны под флагом РФ. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ озаглавлен «О приведении отдельных категорий лиц к присяге».

В нем указывается, что приведению к присяге подлежат также и «другие лица», содействующие выполнению задач Вооруженных сил России и работники госпредприятий, созданных согласно закону об оружии и охранной деятельности.

Приводимые к присяге поклянутся быть преданными Российской Федерации и мужественно защищать ее независимость и конституционный строй.

Указ вступил в силу с момента опубликования.

Ранее сообщалось, что в Курской области участников территориальной обороны вооружили гражданскими карабинами «Сайга». Оружие предоставили и участникам теробороны другого приграничного региона — Белгородской области. Там бойцам выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

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    Марк Леонов
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