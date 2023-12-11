Макгрегор назвал феноменального бойца из России

Конор Макгрегор назвал Петра Яна феноменальным бойцом ММА из России

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор высказался о россиянине Петре Яне. Его слова приводит «Советский спорт».

Спортсмен назвал Яна феноменальным бойцом из России. «Уверен, что он вернет себе чемпионский пояс», — заявил Макгрегор.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Последний бой в UFC он провел в марте текущего года на турнире UFC Fight Night 221, где уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. В двух предыдущих поединках он проиграл раздельным решением судей — американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу. Всего спортсмен одержал 17 побед при пяти поражениях в боях по правилам ММА.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Последний поединок ирландец провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье, когда получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. Всего в его активе 22 победы при шести поражениях.