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11:54, 11 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о насильной отправке граждан на фронт

Экс-советник Соскин: украинцев ловят на улицах и отправляют на фронт без оружия

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на YouTube, что украинцев ловят на улицах и насильно отправляют на фронт без оружия и предварительной подготовки.

По его словам, граждан арестовывают, делают псевдомедицинское обследование, после чего неподготовленными и безоружными отправляют в зону боевых действий, «бросают как мясо на корм червям». Причем незаконно мужчин похищают как из дома, так и с улиц.

Соскин отметил, что ситуация на фронте значительно ухудшилась после прихода на пост главы Минобороны республики Рустема Умерова.

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      Варвара Кошечкина
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