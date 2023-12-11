На Украине заявили о насильной отправке граждан на фронт

Экс-советник Соскин: украинцев ловят на улицах и отправляют на фронт без оружия

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на YouTube, что украинцев ловят на улицах и насильно отправляют на фронт без оружия и предварительной подготовки.

По его словам, граждан арестовывают, делают псевдомедицинское обследование, после чего неподготовленными и безоружными отправляют в зону боевых действий, «бросают как мясо на корм червям». Причем незаконно мужчин похищают как из дома, так и с улиц.

Соскин отметил, что ситуация на фронте значительно ухудшилась после прихода на пост главы Минобороны республики Рустема Умерова.