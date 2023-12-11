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12:45, 11 декабря 2023Экономика

Турецкая лира рухнула до нового минимума

Курс турецкой валюты упал до 29 лир за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Murad Sezer / Illustration / Reuters

Турецкая лира на торгах в понедельник 11 декабря рухнула до нового минимума. Валюта упала ниже отметки 29 долларов за лиру, свидетельствуют данные Investing.com.

На момент открытия торгов турецкая валюта оценивалась в 28,95 лиры за доллар. На минимуме курс опускался до отметки 29,01 лиры за доллар.

В начале лета доллар стоил около 21 лиры, а в начале года — 13,5 лиры. Вместе с российским рублем и аргентинским песо лиру назвали одной из худших валют развивающихся рынков с начала года. В начале ноября турецкая валюта рекордно подешевела — в нижней точке ее стоимость достигла минимальных за всю историю страны 28,6 лиры за доллар.

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Эксперты объясняют обвал национальной валюты многолетней политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер придерживался альтернативной экономической теории, согласно которой снижение процентной ставки способствует остановке роста цен. Постоянное смягчение денежно-кредитной политики привело к рекордному ослаблению валюты и разгону инфляции, и после победы на очередных президентских выборах Эрдоган поменял команду Центробанка. По итогам октября рост цен в стране замедлился до 61,3 процента

В конце ноября Центральный банк Турции шестой раз подряд повысил учетную ставку, с 35 до 40 процентов. Регулятор прогнозирует, что к концу 2023 года годовая инфляция достигнет 65 процентов, в 2024 году снизится до 33 процентов и в 2025-м — до 15 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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