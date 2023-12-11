Турецкая лира рухнула до нового минимума

Курс турецкой валюты упал до 29 лир за доллар

Турецкая лира на торгах в понедельник 11 декабря рухнула до нового минимума. Валюта упала ниже отметки 29 долларов за лиру, свидетельствуют данные Investing.com.

На момент открытия торгов турецкая валюта оценивалась в 28,95 лиры за доллар. На минимуме курс опускался до отметки 29,01 лиры за доллар.

В начале лета доллар стоил около 21 лиры, а в начале года — 13,5 лиры. Вместе с российским рублем и аргентинским песо лиру назвали одной из худших валют развивающихся рынков с начала года. В начале ноября турецкая валюта рекордно подешевела — в нижней точке ее стоимость достигла минимальных за всю историю страны 28,6 лиры за доллар.

Эксперты объясняют обвал национальной валюты многолетней политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер придерживался альтернативной экономической теории, согласно которой снижение процентной ставки способствует остановке роста цен. Постоянное смягчение денежно-кредитной политики привело к рекордному ослаблению валюты и разгону инфляции, и после победы на очередных президентских выборах Эрдоган поменял команду Центробанка. По итогам октября рост цен в стране замедлился до 61,3 процента

В конце ноября Центральный банк Турции шестой раз подряд повысил учетную ставку, с 35 до 40 процентов. Регулятор прогнозирует, что к концу 2023 года годовая инфляция достигнет 65 процентов, в 2024 году снизится до 33 процентов и в 2025-м — до 15 процентов.