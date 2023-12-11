Пассажирский самолет с радиоактивными веществами экстренно сел в Москве

Shot: самолет Utair с радиоактивными веществами аварийно сел во Внуково

Пассажирский самолет авиакомпании Utair с радиоактивными веществами на борту совершил аварийную посадку в Москве. Подробности стали известны Telegram-каналу Shot.

По данным источника, воздушное судно следовало из Ханты-Мансийска в Москву в ночь на понедельник, 11 декабря. На борту лайнера было 104 пассажира, а также груз весом 19 килограммов, который считается опасным, но не запрещен российским Минтрансом.

Уточняется, что около 1:00 мск борт подал сигнал бедствия о неисправности шасси, после чего экстренно сел в аэропорту Внуково. Радиоактивный груз не был поврежден, пассажиры заявлений также не подавали.

Ранее пассажирский самолет «ИрАэро», следовавший из Талакана в Иркутск, экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Нештатная ситуация произошла из-за невозможности убрать шасси. На борту лайнера было 106 человек.