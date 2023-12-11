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20:06, 11 декабря 2023Культура

Рэпер Птаха рассказал о своем персонаже в фильме «Брат-3»

Рэпер Птаха рассказал, что сыграл странного бандита в фильме «Брат-3»

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) рассказал о персонаже, которого он сыграл в фильме «Брат-3». Об этом он сообщил в интервью WomanHit.

Артист поведал, что исполнил на экране роль странного бандита, а также добавил, что ему было легко играть, так как прототипов своего персонажа она часто встречал в жизни.

«Да, мандраж лютый у всей команды. Даже у режиссера Валерия Переверзева мандраж. И у Юлии, его жены, продюсера фильма, есть мандраж. Это большая ответственность. Поэтому мы не стали продолжать историю [Алексея] Балабанова. Продолжение всегда должен снимать тот, кто начал. Это совершенно другая история», — рассказал Птаха.

Известно, что картина не связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате-3» Переверзева показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове.

В актерский состав картины вошли бывший мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин и рэпер Птаха. Именно исполнитель в опубликованном ранее тизере произносит культовую фразу Сергея Бодрова «Сила в правде».

18 ноября Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения картине, после чего режиссер проекта заявил о готовности переименовать фильм.

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      Анастасия Астахова
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