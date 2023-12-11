Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы

Правительство России ввело запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

Экспорт твердой пшеницы из России будет запрещен с 11 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. О временной мере сообщает в своем Telegram-канале правительство.

Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке, указано в сообщении.

Документ также предусматривает ряд исключений. В том числе запрет не распространяется на вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, вывоз продукции с территории России в Абхазию и Южную Осетию, а также вывоз в качестве припасов.

О планах властей на время запретить экспорт пшеницы стало известно в конце ноября. Ранее агентство Bloomberg писало, что экспорт российской пшеницы резко сократился из-за снижения цен на фоне рекордных урожаев и падающего спроса у ключевых покупателей.

Проблему для производителей создают и попытки российских властей установить минимальный уровень цен, в частности, в сентябре Египет отказался от закупки 480 тысяч тонн российской пшеницы.