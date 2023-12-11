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11:41, 11 декабря 2023Спорт

Российский клуб заинтересовался бывшим тренером сборной Испании

«Спорт-Экспресс»: бывший тренер сборной Испании Морено может возглавить «Сочи»

Фото: Joaquin Corchero / Globallookpress.com

Российский футбольный клуб «Сочи» заинтересовался бывшим главным тренером сборной Испании Роберто Морено. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно источнику, стороны уже начали переговоры, на данный момент специалист находится в Сочи. По информации «Чемпионата», Морено предлагают контракт до конца сезона с возможностью продления.

После 18 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Сочи» с 11 очками располагается на последней, 16-й строчке таблицы чемпионата. Исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Александра Точилина является Денис Клюев.

Морено работал в сборной Испании с июля 2018-го по ноябрь 2019 года. После этого он до июля 2020-го был главным тренером «Монако», а с июля 2021-го по март 2022 года возглавлял испанскую «Гранаду».

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      Дарья Коршунова
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