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11:29, 3 декабря 2023Спорт

Клуб-аутсайдер РПЛ уволил главного тренера

Футбольный клуб «Сочи» уволил главного тренера Александра Точилина

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Футбольный клуб «Сочи» уволил главного тренера Александра Точилина. Об этом сообщается на сайте команды.

Решение отстранить от работы с командой 49-летнего специалиста было принято руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Дениса Клюева.

«Сочи» является аутсайдером Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету команды, располагающейся на последней 16-й строке турнирной таблицы, десять очков. Черноморский клуб одержал только три победы в 17 матчах РПЛ.

Точилин занимал пост главного тренера с сентября. Он заменил отстраненного Дмитрия Хохлова, работавшего с командой с апреля 2023-го.

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