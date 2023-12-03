Клуб-аутсайдер РПЛ уволил главного тренера
Футбольный клуб «Сочи» уволил главного тренера Александра Точилина
Футбольный клуб «Сочи» уволил главного тренера Александра Точилина. Об этом сообщается на сайте команды.
Решение отстранить от работы с командой 49-летнего специалиста было принято руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Дениса Клюева.
«Сочи» является аутсайдером Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету команды, располагающейся на последней 16-й строке турнирной таблицы, десять очков. Черноморский клуб одержал только три победы в 17 матчах РПЛ.
Точилин занимал пост главного тренера с сентября. Он заменил отстраненного Дмитрия Хохлова, работавшего с командой с апреля 2023-го.