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10:48, 11 декабря 2023Спорт

Российского вратаря выбрали первой звездой недели в НХЛ

The Hockey News признал вратаря «Тампы» Василевского первой звездой недели в НХЛ

Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters

Канадское издание The Hockey News выбрало трех звезд недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте.

Первой звездой недели был признан российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. «Он демонстрирует, что все еще находится в расцвете сил и может стать движущей силой для своей команды», — отметили журналисты.

Второй звездой недели был назван голкипер «Филадельфии Флайерс» Картер Харт. Третьей звездой стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл.

Ранее Василевский возглавил рейтинг лучших голкиперов лиги по версии NHL Network. Он удерживает первое место топа на протяжении пяти лет. За ним расположились вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

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      Дарья Коршунова
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