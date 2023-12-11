Названа дата возобновления спецсессии ГА ООН по Палестине

Чрезвычайная спецсессия ГА ООН по Палестине возобновится 12 декабря

Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН, которая посвящена ситуации вокруг сектора Газа, возобновится во вторник, 12 декабря. Об этом рассказала официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли, пишет РИА Новости.

В пятницу Соединенные Штаты заблокировали проект резолюции Совбеза ООН, требовавший немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза, однако США наложили вето на проект.

«Председатель Генеральной ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис только что проинформировал государства-члены, что он созовет 45-е пленарное заседание десятой чрезвычайной спецсессии Генеральной ассамблеи во вторник, 12 декабря 2023 года», — сказано в заявлении Грейли.

По ее словам, возобновления работы спецсессии запросили в письме от 8 декабря постпред Египта при ООН Усама Махмуд Абдельхалек Махмуд, а также постпред Мавритании Сиди Мохамед Лагдаф.

9 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал приговором тысячам палестинцев решение США заблокировать проект резолюции СБ ООН по Газе. Он назвал день голосования по проекту резолюции «одним из самых черных дней» в истории Ближнего Востока.