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14:45, 11 декабря 2023Спорт

Тарасова прокомментировала первую тренировку Костомарова на льду на коньках

Тренер Тарасова заявила, что гордится вышедшим на лед на коньках Костомаровым

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала первую тренировку олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова после протезирования на льду на коньках. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, что гордится фигуристом.

«Он нам доказывает, что он все сможет, и показывает нам, как нужно бороться с такими тяжелыми и практически неизлечимыми заболеваниями. Я люблю его и желаю ему здоровья», — сказала Тарасова.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал первую тренировку в протезах на катке. На кадрах он выполняет «фонарики», учится разгоняться и тормозить. «А я говорил, что я встану на лед!» — отметил спортсмен.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

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      Алена Шевченко
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