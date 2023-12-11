Тарасова прокомментировала первую тренировку Костомарова на льду на коньках

Тренер Тарасова заявила, что гордится вышедшим на лед на коньках Костомаровым

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала первую тренировку олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова после протезирования на льду на коньках. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, что гордится фигуристом.

«Он нам доказывает, что он все сможет, и показывает нам, как нужно бороться с такими тяжелыми и практически неизлечимыми заболеваниями. Я люблю его и желаю ему здоровья», — сказала Тарасова.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал первую тренировку в протезах на катке. На кадрах он выполняет «фонарики», учится разгоняться и тормозить. «А я говорил, что я встану на лед!» — отметил спортсмен.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

