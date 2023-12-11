Костомаров впервые вышел на лед на коньках после протезирования

Костомаров показал первую тренировку на льду на коньках после протезирования

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые вышел на лед на коньках. Об этом он рассказал в Telegram

Костомаров показал, как тренируется в протезах на катке. На кадрах он выполняет «фонарики», учится разгоняться и тормозить. «А я говорил, что я встану на лед!» — отметил спортсмен.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.