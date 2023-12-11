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13:34, 11 декабря 2023Спорт

Костомаров впервые вышел на лед на коньках после протезирования

Костомаров показал первую тренировку на льду на коньках после протезирования

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые вышел на лед на коньках. Об этом он рассказал в Telegram

Костомаров показал, как тренируется в протезах на катке. На кадрах он выполняет «фонарики», учится разгоняться и тормозить. «А я говорил, что я встану на лед!» — отметил спортсмен.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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      Дарья Коршунова
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