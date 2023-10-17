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07:53, 17 октября 2023Спорт

Костомаров рассказал о данной ему детьми кличке после установки протезов

Олимпийский чемпион Костомаров заявил, что дети называют его ПапаРобот-3000

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, какую кличку дали ему дети после установки протезов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что дети называют его ПапаРобот-3000. «Сын спросил: а можно сделать так, чтобы у тебя и голова еще на 360 градусов крутилась», — подчеркнул он. Костомаров добавил, что дети дают ему повод жить.

16 октября Костомаров рассказал о первых днях после выписки из больницы. Тогда он заявил, что очень переживал перед встречей с детьми. Фигурист отметил, что болезнь и ампутации полностью изменили его жизнь.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Анастасия Борисова
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