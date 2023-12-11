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15:24, 11 декабря 2023Спорт

В CAS сделали заявление по делу Валиевой

САS не обратится к Валиевой за разрешением опубликовать решение по ее делу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) сделал новое заявление по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Комментарий организации приводит ТАСС.

Суд не будет обращаться к Валиевой, которая из-за возраста является защищенным лицом, за разрешением опубликовать решение по ее делу. «Окончательное решение будет обнародовано», — подчеркнули в CAS. При этом стороны смогут самостоятельно обратиться в суд с просьбой оставить часть информации конфиденциальной, но только в той мере, которая не повлияет на смысл или понимание вердикта.

Слушания по делу Валиевой завершились в CAS 10 ноября. Ожидается, что окончательное решение будет вынесено в январе 2024 года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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