В CAS сделали заявление по делу Валиевой

САS не обратится к Валиевой за разрешением опубликовать решение по ее делу

Спортивный арбитражный суд (CAS) сделал новое заявление по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Комментарий организации приводит ТАСС.

Суд не будет обращаться к Валиевой, которая из-за возраста является защищенным лицом, за разрешением опубликовать решение по ее делу. «Окончательное решение будет обнародовано», — подчеркнули в CAS. При этом стороны смогут самостоятельно обратиться в суд с просьбой оставить часть информации конфиденциальной, но только в той мере, которая не повлияет на смысл или понимание вердикта.

Слушания по делу Валиевой завершились в CAS 10 ноября. Ожидается, что окончательное решение будет вынесено в январе 2024 года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.