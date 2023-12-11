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14:39, 11 декабря 2023Россия

В Госдуме начали готовить законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Депутат ГД Филатова заявила о подготовке проекта о запрете пропаганды чайлдфри
Ирина Филатова

Ирина Филатова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Межфракционная группа Госдумы по защите традиционных ценностей готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом заявила депутат Ирина Филатова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, 11 декабря законопроект обсуждался на слушаниях в Общественной палате, где его поддержали. Кроме того, инициативу одобрил ряд федеральных ведомств.

Филатова подчеркнула, что законопроект не затронет личные убеждения граждан. «Речь идет исключительно о деструктивной пропаганде в информационном пространстве», — заверила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал признать экстремистским движение чайлдфри, так как оно пропагандирует отказ от детей. «Это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов», — считает парламентарий.

Кроме того, в июле депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила запретить термин «чайлдфри» и «начать называть вещи своими именами». Парламентарий подчеркнула, что президент России Владимир Путин его не использует. По словам Буцкой, с английского термин переводится как «я против детей», а говорить такое захотят уже далеко не все, считает она.

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