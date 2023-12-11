Депутат Госдумы Шеремет: Запад подыскивает для Украины тряпичного президента

Запад уже начал поиски кандидатов на пост «тряпичного президента» Украины. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

11 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что лидеры западных стран все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского.

По словам Шеремета, Западу во главе Украины нужен человек, предавший национальные интересы. В игнорировании при этом интересов украинского общества нет ничего удивительного, пояснил он. Для Запада Украина является лишь колонией и площадкой для политических, экономических и социальных экспериментов, заключил депутат.

Ранее в СВР сообщили, что одним из кандидатов на пост президента Украины на Западе рассматривают главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Помимо него, шансы стать преемником Владимира Зеленского есть у мэра Киева Виталия Кличко, начальника Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова и еще у нескольких человек, добавили так.