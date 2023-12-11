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21:03, 11 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредила о непоправимых последствиях анального секса

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Регулярные занятия анальным сексом могут спровоцировать недостаточность анального сфинктера и недержание каловых масс, предупредила врач-нефролог Дарья Садовская. О непоправимых последствиях, к которым может привести этот вид интимной близости, она рассказала в своем Telegram-канале.

Садовская обратила внимание, что за последние три десятилетия популярность анального секса возросла в несколько раз. Сейчас, по ее словам, восемь из десяти женщин не понаслышке знакомы с этим видом полового контакта. В то же время врач указала, что подобные эротические практики провоцируют растяжение и микроразрывы мышечных волокон анального сфинктера, что со временем может стать причиной недержания каловых масс. «Справедливости ради, от одного-двух контактов вам вряд ли понадобятся памперсы, но постоянный анальный секс равен недержанию», — утверждает она.

Кроме того, Садовская заявила, что анальный секс грозит воспалениями и нагноениями тканей около прямой кишки. Воспалительные процессы также могут затронуть мочевой пузырь, уретру и половые органы. По словам нефролога, это происходит, если чередовать анальный и традиционный секс и при этом недостаточно тщательно соблюдать гигиенические нормы.

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Кроме того, как отметила Садовская, чем чаще практикуется анальное проникновение, тем выше риск развития рака. Это связано с более высокой вероятностью заражения вирусом папилломы человека, который способствует образованию плоскоклеточного рака анального канала, объяснила врач. Также при таком виде секса намного выше шанс заразиться ВИЧ-инфекцией, заключила она.

Ранее терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог Елена Манило объяснила причину возникновения тошноты после секса. По ее словам, это симптом появляется из-за головокружения, вызванного переизбытком углекислого газа после физической активности, и нехваткой кислорода в помещении.

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      Алиса Дмитриева
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