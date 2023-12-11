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16:05, 11 декабря 2023Спорт

Златан Ибрагимович вошел в совет директоров «Милана»

Бывший футболист Златан Ибрагимович вошел в состав совета директоров «Милана»

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Бывший футболист Златан Ибрагимович вошел в состав совета директоров «Милана». Об этом сообщает GlobeNewswire.

Ибрагимович занял пост старшего советника в американской инвестиционной компании Redbird, которая владеет итальянским клубом. «Его полномочия будут включать развитие футболистов и игровую подготовку, продвижение глобального бренда "Милана" и его коммерческих интересов, а также поддержку специальных проектов стратегической важности», — отмечается в заявлении.

5 июня Ибрагимович объявил о завершении карьеры. «Я буду миланистой всю жизнь. Пришло время попрощаться с футболом, а не только с вами», — заявил 42-летний спортсмен.

Ибрагимович пополнил состав «Милана» в 2020 году. Ранее он играл за команду в период с 2010-го по 2012-й. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и сборную Швеции. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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