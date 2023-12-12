Аналитик спрогнозировал курс доллара в начале 2024 года

Аналитик Рясков: курс доллара в начале 2024 года составит 90-100 рублей

В первом квартале 2024 года курс доллара с большой долей вероятности будет находиться на уровне 90-100 рублей. Об этом заявил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Его слова приводит газета «Известия».

Как уточнил эксперт, на курс американской валюты к российской в начале следующего года продолжит оказывать влияние ряд факторов, включая рост геополитической напряженности, объемы возврата валютной выручки российскими экспортерами и уровень потребительского спроса. При определенных раскладах аналитик допустил укрепление доллара до уровня 100-110 рублей.

В качестве других важных факторов Рясков назвал динамику биржевых цен на нефть, а также соотношение российского экспорта и импорта. Кроме того, на курс американской валюты к российской также будут оказывать влияние уровень инфляции и размер ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Вышеуказанные факторы, по его словам, станут «главными катализаторами» изменения курса доллара к рублю.

Противоположный прогноз по курсу доллара в 2024 году ранее дал финансовый эксперт Азам Ходжаев. По его словам, курс американской валюты к российской в следующем году не превысит психологическую отметку в 100 рублей и будет находиться в районе 80-90 рублей. В качестве ключевых факторов поддержки российской валюты он назвал адаптацию российской экономики к международным санкциям и рост внутреннего производства. В свою очередь, диверсификация поставок из РФ с Запада на Восток позволит стране обеспечить стабильность внешнеторгового баланса.

В ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) курс доллара 12 декабря в моменте снижался на 0,74 процента к российской валюте и достигал отметки в 89,95 рубля. Курс евро, в свою очередь, к 14:53 по московскому времени демонстрировал схожую динамику. Европейская валюта слабела к российской на 0,62 процента и падала до уровня в 97,08 рубля.