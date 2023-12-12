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12:35, 12 декабря 2023Экономика

В России спрогнозировали курс рубля в 2024 году

Финансовый эксперт Ходжаев: в 2024 году курс доллара составит 80-90 рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В следующем году курс доллара по отношению к рублю будет относительно стабилен, считает финансовый эксперт, инвестор, партнер Barclay Financ Азам Ходжаев. В разговоре с «Известиями» он заявил, что доллар будет стоить 80-90 рублей и не превысит отметку в 100 рублей.

Ключевыми факторами, которые окажут поддержку рублю, эксперт назвал адаптацию российской экономики к международным санкциям и рост внутреннего производства. Он добавил, что переориентация на торговые связи с азиатскими странами помогает уменьшить зависимость от Запада и обеспечивает стране стабильность внешнеторгового баланса.

Курс доллара от TradingView

Однако нестабильная геополитическая обстановка, колебания цен на нефть и другие сырьевые товары, а также риски глобального экономического спада могут оказать давление на российскую валюту. «Учитывая текущее повышение роли малого бизнеса и распространение краудлендинга как инструмента финансирования, можно ожидать улучшения экономической ситуации в стране. Это сделает рубль более привлекательным для инвесторов и способствует укреплению его позиций на международной арене», — прогнозирует Ходжаев.

Тем временем другие аналитики считают, что курс доллара, скорее всего, будет подниматься выше 100 рублей в 2024 году. Однако достижение уровня в 200 рублей за единицу американской валюты маловероятно.

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      Мария Грушко
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