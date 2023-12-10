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18:05, 10 декабря 2023Экономика

Оценена вероятность курса доллара в 200 рублей

Аналитик Осадчий назвал курс доллара в 200 рублей в 2024 году маловероятным
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Курс доллара, скорее всего, будет подниматься выше 100 рублей в 2024 году, а вот достижение уровня в 200 рублей за единицу американской валюты маловероятно, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Эксперт отметил, что в наступающем году стабилизация курса рубля продолжится. По его словам, в 2023-м размах колебаний курса доллара сократился по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое — с 69 до 34 рублей, и в наступающем году такая тенденция продолжится. При этом, полагает Осадчий, речь также будет идти об ослаблении курса рубля.

Согласно оценке Минэкономразвития, параметры которой были заложены в базовый вариант прогноза социального и макроэкономического развития на ближайшие три года, курс доллара составит 90,1 рубля в 2024 году, 91,1 рубля в 2025-м и 92,3 рубля в 2026-м. Из материалов ведомства следует, что пика укрепления российская валюта достигнет в июне 2024 года, когда доллар будет стоить 87,5 рубля.

Говоря об ожидающейся в конце 2024 года стоимости нефти, Осадчий предположил, что баррель российской марки Urals будет стоить около 65 долларов, оказавшись на 10 долларов ниже цены Brent. По данным ценового агентства Argus, в результате резкого снижения нефтяных котировок и ужесточения давления со стороны США стоимость основного российского экспортного сорта нефти опустилась в декабре ниже ценового потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель.

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      Дмитрий Воронин
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