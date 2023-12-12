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12:46, 12 декабря 2023Спорт

Авербух анонсировал выступление Костомарова в своем шоу

Илья Авербух анонсировал выступление Романа Костомарова в своем шоу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух анонсировал выступление двукратного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает Sport24.

«Безусловно, Костомаров будет участвовать в моем юбилейном шоу 17 декабря. Для меня важно, что он будет на льду. Не хочу спекулировать, в каком качестве», — заявил Авербух. Он также обрадовался тому факту, что вся страна сплотилась вокруг фигуриста.

11 декабря Костомаров показал первую тренировку в протезах на катке. На кадрах он выполняет «фонарики», учится разгоняться и тормозить. «А я говорил, что я встану на лед!» — отметил спортсмен.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

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      Алексей Гусев
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