Авербух анонсировал выступление Костомарова в своем шоу

Илья Авербух анонсировал выступление Романа Костомарова в своем шоу

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух анонсировал выступление двукратного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает Sport24.

«Безусловно, Костомаров будет участвовать в моем юбилейном шоу 17 декабря. Для меня важно, что он будет на льду. Не хочу спекулировать, в каком качестве», — заявил Авербух. Он также обрадовался тому факту, что вся страна сплотилась вокруг фигуриста.

11 декабря Костомаров показал первую тренировку в протезах на катке. На кадрах он выполняет «фонарики», учится разгоняться и тормозить. «А я говорил, что я встану на лед!» — отметил спортсмен.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.