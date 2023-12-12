Глава ОКР предупредил об ответственности желающих выступить на Олимпиаде россиян

Глава ОКР Поздняков: спортсмены из РФ сами примут решение о поездке на Олимпиаду

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предупредил спортсменов, желающих выступить на Играх в Париже. Его слова во вторник, 12 декабря, приводит ТАСС.

«Каждый человек выбирает собственный путь в этой жизни. В некоторых случаях этот путь не совпадает с ожиданиями большинства [представителей] общественности. За свой выбор каждый человек будет нести ответственность всю оставшуюся жизнь», — заявил глава ОКР. Он отметил, что каждый атлет из РФ сам выберет, ехать ли ему на грядущую Олимпиаду.

Ранее 12 декабря Поздняков анонсировал отказ большинства российских спортсменов от участия в Олимпийских играх-2024 из-за условий допуска, выдвинутых Международным олимпийским комитетом (МОК). Функционер назвал их неприемлемыми и нелегитимными.

8 декабря МОК объявил, что россияне и белорусы будут допущены к Олимпиаде в Париже. Они смогут поучаствовать в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности своих стран.