В ОКР анонсировали отказ подавляющего числа россиян от участия в ОИ

Глава ОКР Поздняков анонсировал отказ подавляющего числа россиян от участия в ОИ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков анонсировал отказ подавляющего числа представителей страны от участия в Играх-2024 в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Поздняков назвал условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов неприемлемыми и нелегитимными. «На этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх», — заявил он.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил целесообразность участия российских спортсменов в Играх в Париже. «Ехать, конечно, надо. Я всегда ратую за то, что это жизнь человека, спортсмена. Уходит время, когда ты на максимуме. Поэтому надо ехать», — заявил он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

