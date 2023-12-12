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13:22, 12 декабря 2023Спорт

Ягудин оценил целесообразность участия российских спортсменов в Олимпиаде

Алексей Ягудин заявил, что российским спортсменам надо ехать на ОИ-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил целесообразность участия российских спортсменов в летних Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Sport24.

Бывший фигурист признал, что критерии допуска максимально ограничивают присутствие представителей страны на Играх. «Но ехать, конечно, надо. Я всегда ратую за то, что это жизнь человека, спортсмена. Уходит время, когда ты на максимуме. Поэтому надо ехать», — заявил Ягудин.

11 декабря трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко назвала бессмысленным решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов на Игры в Париже. Она обратила внимание на то, что синхронное плавание на Олимпийских играх представлено только в виде дуэта и группы, а значит, россияне в любом случае не смогут выступить на соревнованиях.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Алексей Гусев
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