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22:56, 11 декабря 2023Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка назвала бессмысленным допуск россиян на ОИ

Олимпийская чемпионка Колесниченко заявила, что не расстроилась решению МОК
Светлана Колесниченко

Светлана Колесниченко. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко назвала бессмысленным решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов на Олимпийские игры (ОИ) 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что не расстроилась. Она обратила внимание на то, что синхронное плавание на Олимпийских играх представлено только в виде дуэта и группы, а значит, россияне в любом случае не смогут выступить на соревнованиях.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного человека.

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      Анастасия Борисова
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