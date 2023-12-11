Трехкратная олимпийская чемпионка назвала бессмысленным допуск россиян на ОИ

Олимпийская чемпионка Колесниченко заявила, что не расстроилась решению МОК

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко назвала бессмысленным решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов на Олимпийские игры (ОИ) 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что не расстроилась. Она обратила внимание на то, что синхронное плавание на Олимпийских играх представлено только в виде дуэта и группы, а значит, россияне в любом случае не смогут выступить на соревнованиях.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного человека.