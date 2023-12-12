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18:56, 12 декабря 2023Спорт

Игрока ЦСКА номинировали на приз лучшему молодому футболисту года

Игрока ЦСКА Файзуллаева номинировали на приз лучшему молодому футболисту года
Аббосбек Файзуллаев (справа)

Аббосбек Файзуллаев (справа) . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Полузащитника московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева номинировали на приз лучшему молодому футболисту 2023 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В список вошли игроки, которые родились после 1 января 2003 года. Среди 26 номинантов на приз также присутствуют полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, хавбек мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала и полузащитник каталонской «Барселоны» Гави.

25 ноября Файзуллаев отреагировал на прозвище «узбекский Месси». 20-летний хавбек заявил, что не согласен с таким именованием. Он подчеркнул, что любит аргентинского футболиста, однако хочет быть собой.

Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В составе команды он провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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      Анастасия Борисова
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