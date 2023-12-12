США ввели новые антироссийские санкции против 200 компаний

США расширили антироссийские санкции, добавив в список более 200 компаний

Минфин США 12 декабря объявил о новых антироссийских санкциях, в список попали более 200 компаний и 23 физлица. Он доступен на сайте министерства.

Среди попавших в список людей — граждане России, Турции, Пакистана, Южной Кореи, Китая. В списке значатся бизнесмен Зарах Илиев, генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов и генеральный директор завода имени В.А. Дегтярева Андрей Казазаев.

В числе фирм, помимо российских, оказались компании из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Китая, Кипра, Турции, Таджикистана, Киргизии, Сингапура. Также под санкции попали три российских судна — «Аркадий Чернышев», «Капитан Якубович» и «Мария».

Как отмечает Reuters, санкции против нероссийских компаний и физлиц введены за якобы содействие военному сотрудничеству РФ с Северной Кореей, за содействие и закупку Россией произведенного в Китае оружия и технологий. Компаний из Турции, ОАЭ и Китая якобы поставляли подшипники, детали самолетов, спутниковые снимки.

Также и правительство Канады расширило антироссийский санкционный список и внесло в него 30 физлиц.