Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСВ Эйндховен
1:1
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Ланс
2:1
Завершен
Севилья
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Ред Булл Зальцбург
0:0
1-й тайм
live
Бенфика
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Манчестер Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Бавария
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Унион
0:0
1-й тайм
live
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Копенгаген
0:0
1-й тайм
live
Галатасарай
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Наполи
1:0
1-й тайм
live
Брага
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Интер М
0:0
1-й тайм
live
Реал Сосьедад
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
23:04, 12 декабря 2023Спорт

Стала известна реакция оргкомитета Олимпиады-2024 на допуск россиян

Глава оргкомитета Олимпиады-2024 Эстанге поприветствовал допуск россиян

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге рассказал о реакции на допуск российских спортсменов к соревнованиям. Об этом стало известно Reuters.

Эстанге заявил, что оргкомитет приветствует и уважает решение Международного олимпийского комитета (МОК). Он подчеркнул, что одобряет участие спортсменов без флагов, гимнов и без участия в командных видах спорта. «Эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024», — добавил глава оргкомитета.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В США не согласились выделить деньги для Украины. Зеленскому объяснили, что есть вопросы важнее помощи Киеву

      Названа главная причина печали Байдена

      Стала известна реакция оргкомитета Олимпиады-2024 на допуск россиян

      Суд отказался возвращать в прокуратуру дело бывшего российского губернатора

      Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов

      Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в Газе

      США наложили санкции на российских золотодобытчиков

      Спикера Палаты представителей уличили в нежелании фотографироваться с Зеленским

      В Петербурге стая бездомных собак напала на человека

      В США указали на заинтересованных в продолжении конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости