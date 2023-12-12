Стала известна реакция оргкомитета Олимпиады-2024 на допуск россиян

Глава оргкомитета Олимпиады-2024 Эстанге поприветствовал допуск россиян

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге рассказал о реакции на допуск российских спортсменов к соревнованиям. Об этом стало известно Reuters.

Эстанге заявил, что оргкомитет приветствует и уважает решение Международного олимпийского комитета (МОК). Он подчеркнул, что одобряет участие спортсменов без флагов, гимнов и без участия в командных видах спорта. «Эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024», — добавил глава оргкомитета.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.