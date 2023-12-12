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09:59, 12 декабря 2023Забота о себе

Стоматолог предупредил о причинах зубной боли в праздники

Стоматолог Тумашевич: в праздники зубы могут болеть из-за перенапряжения

Фото: Caroline LM / Unsplash

В праздники зубы могут болеть по многим причинам, даже из-за нервного перенапряжения, предупредил стоматолог, хирург Артур Тумашевич. Этот и другие факторы, провоцирующие зубную боль, он озвучил в комментарии для «Ленты.ру».

Врач объяснил, что к Новому году у многих накапливается стресс, спровоцированный стремлением успеть завершить все дела, купить подарки для близких и продукты для праздничного стола. Нервная система в этот период пребывает в постоянном напряжении, уточнил Тумашевич.

Разрядка наступает в виде ухудшения самочувствия. Если у человека есть болезни пародонта, невылеченный кариес, зубная боль может дать о себе знать. Она особенно усиливается в ночное время, когда работает парасимпатическая нервная система. Если в течение рабочей недели вы заглушаете симптомы стресса и любой дискомфорт в теле, не стоит удивляться, что кульминацией торжества может стать острая боль в зубах

Артур Тумашевичстоматолог, хирург

Обильные приемы пищи и алкоголя также не лучшим образом сказываются на состоянии зубов, продолжил врач. «При частом употреблении пищи и горячительных напитков снижается выработка слюны, защищающей ротовую полость. К тому же во время затяжных праздничных застолий остатки пищи в течение длительного времени остаются между зубами. Болезнетворные бактерии, размножаясь, разрушают эмаль. Если у человека уже есть кариозные полости, может развиться пульпит», — рассказал специалист.

Вино содержит кислоты, негативно влияющие на эмаль. В праздничные дни заболевания полости рта, которые не давали о себе знать ранее, могут проявиться неприятными симптомами
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Тумашевич добавил, что в праздники некоторые употребляют очень много сладких и газированных напитков, которые негативно влияют на состояние всего организма и зубов в частности.

Чтобы предотвратить появление зубной боли в праздники, следует избегать накопления стресса. В этом помогут ежедневные прогулки, прослушивание любимой музыки, а некоторым подойдет наслаждение тишиной и одиночеством, рассказал врач. Также следует, по его мнению, быть сдержанным в употреблении алкоголя и следить за гигиеной полости рта.

Ранее стоматолог Артур Тумашевич перечислил три вредящие здоровью стоматологические процедуры. В частности, он призвал отказаться от обработки зубов бором.

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      Вера Владзиевская
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